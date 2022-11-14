Европа бьет антирекорды - стоимость газа достигла $1150 за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе ускорила рост почти до 11 % и достигла $1150 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи LCE, сообщают РИА Новости.

Стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла $1150,2. Таким образом итоговый рост цены газа за день составил 10,9 %. Расчетная цена газа предыдущего торгового дня, 11 ноября, составляла $1037 за тысячу кубометров.

Ранее сообщалось, что в начале весны газовые котировки в связи с опасением запрета на импорт энергоресурсов из РФ обновляли исторические максимумы несколько дней подряд. Ценовой рекорд в $3892 за тысячу кубометров был зафиксирован 7 марта.