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Европа будет контролировать интернет при помощи "Акта о цифровых услугах"
ЕС будет штрафовать IT-гигантов за дезинформацию и пропаганду.
После 16-часовых консультаций страны Евросоюза в Брюсселе согласовали "Акт о цифровых услугах", который уже назван противниками "Актом о цифровой цензуре". Документ обязывает все онлайн-платформы строже следить за своим контентом, а неподобающее удалять как можно скорее.
Нет сомнений, что европейский интернет будет вскоре окончательно очищен от всего, что противоречит «генеральной линии»: уже сейчас доступ, например, к материалам российских СМИ в Старом Свете ограничен, а за републикацию, например, текстов RT в Австрии можно и вовсе заплатить штраф в 50 тысяч евро. С принятием "Акта о цифровых услугах" доступ к альтернативным источникам информации и неофициальным мнениям в Европе окажется еще более затруднен.
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