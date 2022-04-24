Европа будет контролировать интернет при помощи "Акта о цифровых услугах"

ЕС будет штрафовать IT-гигантов за дезинформацию и пропаганду.



После 16-часовых консультаций страны Евросоюза в Брюсселе согласовали "Акт о цифровых услугах", который уже назван противниками "Актом о цифровой цензуре". Документ обязывает все онлайн-платформы строже следить за своим контентом, а неподобающее удалять как можно скорее.

Нет сомнений, что европейский интернет будет вскоре окончательно очищен от всего, что противоречит «генеральной линии»: уже сейчас доступ, например, к материалам российских СМИ в Старом Свете ограничен, а за републикацию, например, текстов RT в Австрии можно и вовсе заплатить штраф в 50 тысяч евро. С принятием "Акта о цифровых услугах" доступ к альтернативным источникам информации и неофициальным мнениям в Европе окажется еще более затруднен.