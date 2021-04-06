Число заболевших коронавирусом в мире превысило 132 млн. Самые низкие с сентября показатели заболеваемости фиксируют в Великобритании. С 12 апреля здесь начнут снимать карантинные ограничения. Сначала откроются магазины, тренажерные залы, зоопарки, парикмахерские, бары и места для отдыха на открытом воздухе. Еще через пять дней планируют возобновить работу пабы, рестораны, кинотеатры, отели.



В некоторых районах Греции после двух месяцев карантина заработали малые и средние предприятия, а также небольшие магазины.



В Португалии снова открываются музеи и террасы кафе с условием, что за столом могут размещаться не более четырех человек. Ученики школ могут вернуться в классы. Террасы баров и ресторанов открылись также в Сербии. На следующей неделе намерены ослабить ограничения власти Чехии.



