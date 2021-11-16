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Европа демонстрирует поразительную слепоту в деле миграционного вопроса в Ла-Манше
Поразительную слепоту демонстрирует Европа, когда дело касается миграционного вопроса в Ла-Манше. Франция, которая должна сдерживать поток беженцев в Великобританию через пролив, особого усердия в своей работе не проявляет. Как результат - в день в Туманный Альбион могут поступать более тысячи нелегалов! Казалось бы, против Парижа нужно ввести санкции, ну или хотя бы для вида Брюссель должен осудить халатность, но нет. А вот как на обвинения Лондона реагирует министр внутренних дел Франции?
Прежде всего, нам не нужны лекции наших британских друзей, которые являются нашими союзниками, но я хотел бы напомнить им, что мы не являемся ни их сотрудниками, ни их помощниками.
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