3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Европа экстренно сократит потребление газа
Европейские страны разрабатывают экстренные планы по укреплению энергобезопасности, так как поставки российского газа в регион сократились. По данным агентства Рейтер, власти Нидерландов намерены предупреждать общественность о новых проблемах с поставками. Кроме того, в стране сняли установленное ранее ограничение на угольную генерацию. Энергетическое агентство Дании заявило, что в случае усугубления ситуации голубое топливо будет нормироваться, а для некоторых промышленных потребителей поставки будут ограничены. Италия рассматривает вопрос об объявлении режима повышенной готовности и также может начать нормировать газ для промпредприятий.
Такие меры не исключены в Германии и Австрии: страны уже запустили планы чрезвычайных мер по обеспечению энергобезопасности. Кроме того заявили, что пережить предстоящий энергетический кризис им поможет увеличение угольной генерации. Австрия, закрывшая последнюю угольную электростанцию в 2020-м, пообещала переоборудовать газовую для работы на угле в случае ухудшения ситуации. А итальянские угольные электростанции в последние несколько месяцев занялись увеличением запасов.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
2024 год может стать самым жарким на планете за всю историю наблюдений
Татищев: Трамп сосредоточен на том, чтобы американская промышленность заработала в полной мере
В Беларуси постановлением утверждены правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
В мире
Все
В ООН приняли российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Боррель пообещал завершить поставку 1 млн снарядов Киеву к концу 2024 года
Радикалы устроили разбой и подожгли трамвай в центре Амстердама
В Тбилиси в акции протеста против результатов парламентских выборов участие приняли представители ЕС
Регионы
Все
Происшествия
Все