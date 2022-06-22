Европа экстренно сократит потребление газа

Европейские страны разрабатывают экстренные планы по укреплению энергобезопасности, так как поставки российского газа в регион сократились. По данным агентства Рейтер, власти Нидерландов намерены предупреждать общественность о новых проблемах с поставками. Кроме того, в стране сняли установленное ранее ограничение на угольную генерацию. Энергетическое агентство Дании заявило, что в случае усугубления ситуации голубое топливо будет нормироваться, а для некоторых промышленных потребителей поставки будут ограничены. Италия рассматривает вопрос об объявлении режима повышенной готовности и также может начать нормировать газ для промпредприятий.



Такие меры не исключены в Германии и Австрии: страны уже запустили планы чрезвычайных мер по обеспечению энергобезопасности. Кроме того заявили, что пережить предстоящий энергетический кризис им поможет увеличение угольной генерации. Австрия, закрывшая последнюю угольную электростанцию в 2020-м, пообещала переоборудовать газовую для работы на угле в случае ухудшения ситуации. А итальянские угольные электростанции в последние несколько месяцев занялись увеличением запасов.