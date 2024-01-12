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Европа готова идти на уступки Орбану
В вопросах Украины все средства хороши. Издание Financial Times сообщает, что Еврокомиссия готова уступить некоторым требованиям Венгрии ради выделения Киеву 50 миллиардов евро. Чтобы убедить Виктора Орбана отказаться от вето, Брюссель одобрил ежегодный аудит помощи, а также включение пункта об "аварийном торможении", согласно которому любая страна сможет выразить озабоченность насчет вливания средств в Украину. Кроме того, у премьера Венгрии будет возможность лично приостановить поддержку Киева в 2025 году.
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