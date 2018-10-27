ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Европа готовится к переходу на зимнее время

Европа готовится к переходу на зимнее время

Сегодня ночью стрелки часов переведут на один час назад. Но жители некоторых европейских стран сделают это в последний раз. Начиная с апреля будущего года, каждая страна сообщества будет выбирать самостоятельно - жить ей по летнему или по зимнему времени.  

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все