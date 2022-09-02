Европа готовится к суровой зиме: продажи товаров для обогрева выросли на 30 %

Испанцы боятся замерзнуть этой зимой. На фоне роста цен на газ они стремительно скупают дрова и камины, информирует газета El Mundo. В одной из сетей магазинов продажи товаров для обогрева выросли на 30 %.

Италия

В Риме из-за увеличения стоимости счета за электроэнергию на 500 % супермаркеты вынуждены отключать свет. Среди способов экономии также отключение холодильников и увольнение сотрудников.

Великобритания

Британцам, чтобы снизить траты на электричество, перед уходом в отставку премьер Борис Джонсон посоветовал купить новые чайники.

Германия

В Германии с 1 сентября заработала новая система энергосбережения. Так, температура в общественных местах и офисах теперь не должна превышать 19 градусов. Отопление в больших холлах и коридорах и вовсе должно быть отключено. Исключение - больницы, дома престарелых, учреждения для инвалидов, школы и детские сады.

Финляндия