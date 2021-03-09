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Европа готовится представить проект по созданию паспортов вакцинации

На этом фоне все чаще в Европе говорят о специальных паспортах для вакцинированных. Проект представят через неделю. В электронных пропусках будут данные о состоянии иммунитета и дате приема препарата. Так называемые зеленые паспорта получивших вакцину уже используются в Израиле, где привито более половины населения. И хотя многие заговорили об ущемлением прав, бизнес, особенно туризм и авиаперевозчики, за введение таких документов.

В мире уже более 300 млн привитых от коронавируса

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Меж тем число вакцинированных в мире превысило 300 миллионов. В США людям, получившим иммунитет, разрешили не носить маски и не соблюдать социальную дистанцию при общении друг с другом.

Страны, доступные для гостей

Таиланд и Тунис в преддверии сезона отпусков сократили время пребывания на карантине иностранных туристов. Сейчас в мире лишь пять стран доступны для гостей в полной мере. Это Албания, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Северная Македония и Танзания.

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