Европа готовится представить проект по созданию паспортов вакцинации

На этом фоне все чаще в Европе говорят о специальных паспортах для вакцинированных. Проект представят через неделю. В электронных пропусках будут данные о состоянии иммунитета и дате приема препарата. Так называемые зеленые паспорта получивших вакцину уже используются в Израиле, где привито более половины населения. И хотя многие заговорили об ущемлением прав, бизнес, особенно туризм и авиаперевозчики, за введение таких документов.



