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Европа ликвидирует последствия наводнений

Настоящей катастрофой называют наводнение жители двух западногерманских земель.

Число погибших здесь достигло 157, около тысячи человек числятся пропавшими без вести.

Стихия уничтожила сотни домов, подтопленными остаются десятки населенных пунктов. Причины таких последствий власти называть отказываются. По мнению некоторых экспертов, всему виной головотяпство чиновников. В местах регулярных затоплений и разливов Рейна в последние годы было практически прекращено строительство водоотводов. Ангела Меркель, впрочем, во всем обвинила глобальное потепление и предложила активнее бороться с изменениями климата.


С аналогичной катастрофой столкнулись и бельгийцы

Здесь число жертв стихийного бедствия достигло 31 человека, еще 160 числятся пропавшими без вести. Во многих регионах двух пострадавших стран все еще не восстановлены связь и подача электричества. Дожди и наводнения тем временем добрались до Австрии - и здесь, как сообщается, уже погиб один человек.


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