Европа ликвидирует последствия наводнений

Стихия уничтожила сотни домов, подтопленными остаются десятки населенных пунктов. Причины таких последствий власти называть отказываются. По мнению некоторых экспертов, всему виной головотяпство чиновников. В местах регулярных затоплений и разливов Рейна в последние годы было практически прекращено строительство водоотводов. Ангела Меркель, впрочем, во всем обвинила глобальное потепление и предложила активнее бороться с изменениями климата.

Здесь число жертв стихийного бедствия достигло 31 человека, еще 160 числятся пропавшими без вести. Во многих регионах двух пострадавших стран все еще не восстановлены связь и подача электричества. Дожди и наводнения тем временем добрались до Австрии - и здесь, как сообщается, уже погиб один человек.

