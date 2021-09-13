Европа на грани энергетического кризиса

Выше отметки в 760 долларов за тысячу кубометров. Биржевая цена на газ в Европе бьет исторические рекорды. Главные причины - низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы и перенаправление партий сжиженного топлива в Азию. К тому же Газпром с конца августа прекратил закачку газа в германские хранилища. Увеличивать продажи не спешат накануне запуска "Северного потока - 2. Первые кубометры по новому газопроводу направятся из России по дну Балтийского моря в Германию уже 1 октября. Это вызвало настоящую истерику и Польши, и Украины, которые до сих пор благополучно сидели на российской транзитной трубе.