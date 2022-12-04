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Европа на пороге торговой войны с США
Разрыв между расходами и доходами европейцев все больше. Покупательная способность падает, а вместе с ней и спрос на товары. В этих условиях ЕС должен усилить поддержку своей промышленности, заявил председатель комитета по торговле в Европарламенте. В связи с этим он призвал Брюссель незамедлительно подать жалобу на США во Всемирную торговую организацию. Заявление еврочиновника связано подписанием Байденом закона о снижении инфляции. Он направлен на поддержку американских компаний, что поставит в невыгодное положение европейских производителей. Кроме того, закон предусматривает множества льгот тем фирмам из Старого Света, которые откроют бизнес в Штатах. Т.е. лишит Европу части производственных мощностей. Такие действия США категорически не соответствуют правилам ВТО, заявил еврочиновник.
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