Европа на пороге торговой войны с США

Разрыв между расходами и доходами европейцев все больше. Покупательная способность падает, а вместе с ней и спрос на товары. В этих условиях ЕС должен усилить поддержку своей промышленности, заявил председатель комитета по торговле в Европарламенте. В связи с этим он призвал Брюссель незамедлительно подать жалобу на США во Всемирную торговую организацию. Заявление еврочиновника связано подписанием Байденом закона о снижении инфляции. Он направлен на поддержку американских компаний, что поставит в невыгодное положение европейских производителей. Кроме того, закон предусматривает множества льгот тем фирмам из Старого Света, которые откроют бизнес в Штатах. Т.е. лишит Европу части производственных мощностей. Такие действия США категорически не соответствуют правилам ВТО, заявил еврочиновник.