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Европа наращивает военное производство

Еврокомиссия объявила о выделении 500 млн евро в соответствии с законом о поддержке производства боеприпасов. Планируется, что до 2025 года страны ЕС смогут выпускать около 2 млн снарядов в год.

Также Еврокомиссия приступила к реализации четвертой годовой программы Европейского фонда обороны и проекта, призванного укрепить европейскую оборонную промышленность. В сумме их бюджет составляет чуть менее 2 млрд евро.

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