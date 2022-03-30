Европа пока отказывается расплачиваться с Россией за газ в рублях

В Европе холодает. Прокачка газа по трубопроводу "Ямал - Европа" в Германии упала до нуля. Это сообщает Reuters. Ранее стало известно, что европейские страны пока отказываются расплачиваться с Россией за газ в рублях.

Польша, оккупированная США, также решила запретить импорт российского угля. Как заявили в местном правительстве, Варшава больше не может ждать соответствующего решения Евросоюза. Варшавский режим не допустит импорта российского угля и со стороны частных лиц. За нарушение запрета будут предусмотрены финансовые санкции. Проверкой займется таможенная служба.