Европа постепенно начинает выходить из карантина, экономисты тем временем подсчитывают ущерб

Европа постепенно начинает выходить из карантина. Часть стран ЕС уже сделала первые шаги по отмене ограничений, другая - сделает это в ближайшее время.

За последние недели эпидемия COVID-19 пошла на спад в самых проблемных по эпидемиологической обстановке странах Европы - распространение вируса замедлилось в Испании и Италии. Значительно улучшилась ситуация во Франции и Германии. В Берлине заявили, что эпидемия взята под контроль.

Постепенный план ослабления санитарных ограничений представили в Израиле и США. А Китай, наконец, полностью попрощался с карантином и возвращается к нормальной жизни. Ухань, который стал эпицентром коронавируса, снова открыт внешнему миру. Возобновлено транспортное сообщение с другими провинциями. Работают магазины и кафе.



Экономисты тем временем подсчитывают ущерб, нанесенный коронавирусными ограничениями отдельным странам и всему миру. Тему продолжит Александра Пинчук.





COVID-19: выход из изоляции

В США пик эпидемии пройден. На трети территории страны за последнюю неделю не было новых случаев заражения. В Вашингтоне федеральная администрация, сверившись с данными вирусологов, объявила, как именно будет происходить включение мотора американской экономики.

Дональд Трамп, Президент США:

"Длительная блокировка в сочетании с вынужденной экономической депрессией может нанести огромный ущерб здоровью населения. Это и резкий рост наркомании, злоупотребления алкоголем, самоубийств, болезней сердца и многих других аспектов. Более того, многие пациенты не обращаются за другой необходимой медицинской помощью, создавая совершенно новые опасности для общественного здравоохранения. Новые принципы позволят открыть нашу страну".

Жители ряда штатов вышли на акции протеста против безработицы. За месяц в стране работу потеряли свыше 20 миллионов человек. Люди требуют возвращения к нормальной жизни.

Многие эксперты сейчас рассматривают плазму крови тех, кто выздоровел, с антителами как одно из средств лечения тех, кто болен. В мире уже выздоровели свыше полумиллиона пациентов, массового повторного заражения специалисты не наблюдают.

COVID-19: действовать сообща

Кампанию против эпидемии дезинформации о коронавирусе запустила ООН. В наши дни, по словам сотрудников Организации Объединенных Наций, особенно опасны вредные для здоровья советы и ложь, пронизывающая эфир.

Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН:

"Сегодня я объявляю о новой инициативе Организации Объединенных Наций по реагированию на сообщения, чтобы наполнить интернет фактами и наукой, одновременно противодействуя растущему злу дезинформации - яду, который подвергает риску еще больше жизней".

. 30 тонн помощи: тест-системы, маски повышенной защиты, выделительные системы для ПЦР-диагностики, защитные маски, костюмы, медпрепараты. Общий объем груза - около 180 кубических метров. Это уже вторая партия гуманитарной помощи от наших китайских друзей, а также благотворительный шаг ряда крупных белорусских компаний. Сложившаяся в мире ситуация требует объединения усилий всех партнеров на международной арене, по линии государственно-частного взаимодействия. Слова благодарности звучат за личное участие в организации помощи посла Китая в Беларуси Цуй Цимина.

Китай активно помогает многим странам преодолеть последствия пандемии. В Мадрид по специальному воздушному коридору идет доставка перчаток, антисептиков, экспресс-тестов на коронавирус. В условиях жесткого карантина испанским медикам не хватает средств защиты.

Специалисты призывают не затягивать режим самоизоляции.

COVID-19: выход из изоляции

Власти Испании вынуждены смягчать ограничения. Возвращаются на работу те, кто не может трудиться удаленно, в частности, строители и сотрудники промышленных предприятий. Вскоре откроются и отделения банков. Разрешен вызов на дом парикмахеров. Премьер-министр страны заявил, что поэтапная отмена карантина продолжится по мере того, как COVID-19 будет отступать.

Европа выходит из карантина постепенно. Смягчаются многие ограничения для бизнеса. В правительстве Литвы приняли решение в ближайшее время открыть магазины в крупных торговых центрах. Также возобновят работу ремонтные мастерские, службы бытовых услуг и магазины, если к ним есть вход с улицы и возможность регулирования потока клиентов. В Германии со следующей недели откроются торговые павильоны площадью не более 800 квадратных метров. В случае удачного сдерживания болезни с мая начнут работать школы.

Финляндия снимает карантин с региона Уусимаа. Там действовал запрет на въезд и выезд. В Италии карантин продлен до 3 мая. Но некоторые послабления гражданам сделаны. В стране открылись книжные лавки, а также магазины с канцелярскими товарами и детской одеждой. В ближайшие дни ожидается ослабление запретов на прогулки в парках и скверах. Открывает со следующей недели леса и парки Польша.

В Дании пошли в школу учащиеся младших классов, а также открылись детские сады. Нидерланды намерены отменять ограничительные меры с осторожностью канатоходца. В Австрии начали работу хозяйственные и магазины для садоводов. В начале мая правительство страны планирует открыть все торговые заведения, а с середины месяца – рестораны и отели. В Болгарии и Румынии открываются продуктовые рынки. Румынские школы могут заработать 15 мая.

В Чехии, где за время карантина упали доходы более чем у половины работников, снова распахнули свои двери веломагазины и строймаркеты. Также ослаблены ограничения на прогулки в парках. В Швейцарии правительство решило с 27 апреля открыть парикмахерские и врачебные кабинеты.