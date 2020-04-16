Европа постепенно выходит из карантина

Со следующей недели в Германии откроются магазины площадью не более 800 квадратных метров. В случае удачного сдерживания болезни со следующего месяца начнут работать школы. А Финляндия снимает карантин с региона Уусимаа.Это был единственный район в стране с запретом на въезд и выезд. Ранее сообщалось, что меры будут действовать до 19 апреля. Однако с улучшением ситуации власти страны решили остановить ограничение досрочно.