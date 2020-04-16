3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Европа постепенно выходит из карантина
Со следующей недели в Германии откроются магазины площадью не более 800 квадратных метров. В случае удачного сдерживания болезни со следующего месяца начнут работать школы. А Финляндия снимает карантин с региона Уусимаа.Это был единственный район в стране с запретом на въезд и выезд. Ранее сообщалось, что меры будут действовать до 19 апреля. Однако с улучшением ситуации власти страны решили остановить ограничение досрочно.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП