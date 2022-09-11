Европа пожинает плоды санкций

Прогнозы неутешительны. Президент Немецкого института экономических исследований рассказал, что Германию ожидает продолжительный спад экономики и стагфляция, а государство не сможет спасти все предприятия. Марсель Фратчер подчеркнул, что "рецессия будет неизбежна".

Темные времена переживает и экономика Литвы. Инфляция в стране уже достигла пика или близка к нему, заявил глава местного банка.

В Латвии начались коллективные увольнения. Всего за 7 месяцев в Госагентство занятости поступило 19 заявлений от работодателей о планируемом сокращении. Работу в стране потеряют еще 1548 человек, информирует Baltnews.

В Париже в целях экономии энергии хотят уменьшить время подсветки Эйфелевой башни. Местная газета отмечает, что если сейчас последние декоративные огни на башне гаснут после часа ночи, то зимой городская администрация рассчитывает отключать подсветку уже в 23:45.

А вот граждан Швейцарии призывают доносить на соседей, тоже, конечно же, в целях экономии. В стране появились плакаты с социальной рекламой: "У вашего соседа теплее, чем 19 градусов? Пожалуйста, проинформируйте нас. Анонимно. Награда - 200 франков".