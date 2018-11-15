Европа пригрозила США контрмерами в случае введения пошлин на автомобили из ЕС

Еврокомиссар Сесилия Мальмстрем в интервью немецкой газете "Ди Цайт" пояснила, что список ответных ограничений может быть очень длинным и затронуть американское сельское хозяйство, автопром и другие сектора промышленности.

О том, что Евросоюз готовит контрмеры, стало известно еще в середине лета, после того как Штаты повысили пошлины на поставки алюминия и стали. Наиболее вероятным следующим шагом Вашингтона могут стать тарифы на автомобили. Об этом неоднократно упоминал глава Белого дома Дональд Трамп.