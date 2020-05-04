Европа продолжает смягчать карантин, уже к концу года в США ожидают вакцину

Ряд стран с сегодняшнего дня вводит новые ослабления карантинных мер. Так, в Польше и Германии снова заработают музеи, мемориальные комплексы и салоны. Возобновляются религиозные службы. На улице можно будет собираться в группы до 50 человек. А в Словении помимо музеев сегодня также возобновят работу рестораны и кафе.



К ослаблению карантина наконец приступила и Италия. 4 миллиона человек сегодня впервые выйдут на работу после почти 2 месяцев жесткого карантина! Как уточняется, это коснется работников производственной и строительной деятельности. Кроме того, гражданам разрешается в узком семейном кругу гулять в парках и садах.



