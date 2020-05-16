Европа продолжает выход из карантина

Во всем мире все активнее смягчают карантинные меры. Сразу несколько европейских государств готово принять туристов уже этим летом. В июне собираются начать туристический сезон Турция, Хорватия, Мексика и Исландия, в июле - Кипр, Грузия, Черногория и Греция, где сегодня уже открылись более 500 пляжей. Германия постепенно ослабляет ограничительные меры на границах с Францией, Австрией и Швейцарией. А страны Балтии накануне первыми в ЕС возобновили безвизовые поездки для своих граждан.







В Латвии прошел общенациональный субботник

Жители Латвии сегодня смогли привести в порядок и расчистить территории около домов - в стране прошел общенациональный субботник. Участники должны были соблюдать дистанцию 2 метра и не собираться группами более 25 человек. Координаторы большого субботника отметили сознательность жителей страны, готовых приводить в порядок окружающую среду в сложных эпидемических условиях.





США смягчают карантинные ограничения