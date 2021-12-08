В недавнем рейтинге наших политиков Меркель вновь получила самый высокий уровень общественного доверия даже в окончание срока полномочий. Шольцу потребуется много времени, чтобы достичь такого уровня. Избиратели всегда ценили Меркель, но также часто обвиняли в том, что решала видимые вопросы, не следуя долгосрочным стратегиям. Но она была канцлером во времена кризисов, которые не учитывались коалиционным соглашением. Сможет ли Шольц действовать так же, например, сейчас с коронавирусным кризисом?

Петер Матушек, главный политический аналитик Института социсследований Forsa (Германия)