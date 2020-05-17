3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Европа протестует против ограничительных мер
Европа продолжает протестовать против локдауна. Вчера массовые митинги прокатились по городам Германии. В Штутгарте на демонстрации собрались тысячи людей. И хотя количество участников изначально было ограничено пятью тысячами, по словам очевидцев, людей было намного больше.
Подобные акции прошли также в Мюнхене, Дортмунде и Берлине. В столице произошли многочисленные задержания. Сообщается о двух пострадавших полицейских.
Недовольные вышли на улицы и в соседней Польше. Там полиции пришлось действовать агрессивнее - они использовали против митингующих слезоточивый газ. Сотни протестующих требовали от правительства ускорить выход из карантина и позволить предприятиям возобновить работу, чтобы они могли продержаться на плаву.
Задержания протестующих прошли в Лондоне на акции против локдауна в Гайд-Парке. Полиция арестовала как минимум 19 человек. Среди них, к слову, был и родной брат лидера Лейбористской партии.
Президент
Все
Александр Лукашенко помиловал 31 осужденного за преступления экстремистской направленности
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Политика
Все
Общество
Все
Команда Белтелерадиокомпании заняла 4-е место на чемпионате по колке дров среди журналистов
Дрифт без границ: Национальный аэропорт Минск - новая локация для съемок
Как быть на острие научно-технологического прогресса - ответы в "Экономической среде"
В Минске открыт уникальный бассейн международного стандарта
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов