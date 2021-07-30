Европа пытается остановить новую волну коронавируса

Европейские страны пытаются остановить четвертую волну коронавируса. Великобритания ввела карантин для въезжающих из Франции, даже полностью привитых.

Причина - не только активная циркуляция штамма "Дельта", но и присутствие штамма "Бета", который в основном характерен для французских заморских территорий, но выявляется также и на материковой части страны. Кроме того, медики отмечают: возраст COVID-пациентов снижается, охватывая в основном 30-40-летних. Прежде всего - это невакцинированные люди. Опасения ВОЗ вызывает и штамм "Лямбда". Как выяснилось, он может уклоняться от иммунитета, что грозит новой вспышкой заболеваемости.

О начале четвертой волны пандемии говорят в Италии. Австрия также ужесточила ограничения для въезжающих из Испании, Кипра и Нидерландов. А в Украине регистрируют суточный максимум заражений за месяц.

Япония продлевает режим ЧС

Между тем, Япония продлевает режим чрезвычайной ситуации в Токио до 31 августа. В Олимпийской деревне выявлено еще 27 случаев заражения COVID-19.

Обязательная COVID-вакцинация в США

В США Вашингтон рассматривает возможность обязательной вакцинации всего населения. Сейчас обязали проходить регулярные тесты на COVID федеральных служащих. Также Пентагон разработает план обязательной вакцинации для военнослужащих.