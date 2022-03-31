Европа пытается решить проблему оплаты газа рублями

Итальянский премьер Марио Драги сегодня заявил, что поставки газа в его страну, как он выразился, "вне опасности", несмотря на требование России оплачивать эти поставки в рублях. Ранее в Риме заявляли, что изменение способа оплаты совершенно невозможно. Теперешнее "вне опасности" может означать, что стороны нашли взаимоприемлемый способ урегулирования проблемы: Драги держит регулярную телефонную связь с Москвой. Как и канцлер Германии. В ходе вчерашнего разговора с Владимиром Путиным, насколько можно судить, Олаф Шольц согласовал оплату поставок в формате, который устраивает и Москву, и Берлин.