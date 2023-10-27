Европа раскололась в своем отношении к конфликту на Ближнем Востоке

Взаимные обстрелы на Ближнем Востоке. Минувшей ночью израильская армия наносила удары по сектору Газа, ракеты ХАМАС были выпущены по Тель-Авиву, однако целей, насколько известно, не достигли. На египетский населенный пункт Таба рухнул снаряд - пострадали пятеро. ЦАХАЛ все еще не начал наземную операцию в секторе Газа. Несколько часов назад, как сообщили арабские источники, небольшая оперативная группа в составе пехоты и танков провела разведку боем, но израильтяне вынуждены были отступить. Палестинские власти назвали общее число жертв конфликта за последние три недели: число погибших мирных жителей составило 7 тысяч человек, среди них 3 тысячи детей.