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Европа раскололась в своем отношении к конфликту на Ближнем Востоке

Взаимные обстрелы на Ближнем Востоке. Минувшей ночью израильская армия наносила удары по сектору Газа, ракеты ХАМАС были выпущены по Тель-Авиву, однако целей, насколько известно, не достигли. На египетский населенный пункт Таба рухнул снаряд - пострадали пятеро. ЦАХАЛ все еще не начал наземную операцию в секторе Газа. Несколько часов назад, как сообщили арабские источники, небольшая оперативная группа в составе пехоты и танков провела разведку боем, но израильтяне вынуждены были отступить. Палестинские власти назвали общее число жертв конфликта за последние три недели: число погибших мирных жителей составило 7 тысяч человек, среди них 3 тысячи детей.

А двухдневная встреча лидеров ЕС в Брюсселе, посвященная этому конфликту, оказалась безрезультатной: по итогам встреч не удалось даже выступить с единым призывом к Израилю и ХАМАС о немедленном прекращении огня. Выяснилось, что среди государств Евросоюза есть некоторое количество стран, которые осуждают политику Тель-Авива, и произраильски настроенной Урсуле фон дер Ляйен не удалось заставить их переменить позицию.

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