О том, что Европа рискует остаться без электроэнергии, накануне заявил глава транснациональной биржевой компании "Трафигура". По его словам, к подобному может привести острая нехватка природного газа. Запасы голубого топлива на предстоящие месяцы в Европе не делаются. Если зима будет холодной, то в разных частях региона могут начаться массовые отключения электричества.