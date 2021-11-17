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Европа рискует остаться без электроэнергии

О том, что Европа рискует остаться без электроэнергии, накануне заявил глава транснациональной биржевой компании "Трафигура". По его словам, к подобному может привести острая нехватка природного газа. Запасы голубого топлива на предстоящие месяцы в Европе не делаются. Если зима будет холодной, то в разных частях региона могут начаться массовые отключения электричества.

Ранее Еврокомиссия сообщила, что цена на газ в ЕС с апреля 2020 по октябрь 2021 года увеличилась в 13 раз. Аналитики заявляют, что с текущей политикой Запада стоимость и дальше продолжит расти.

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