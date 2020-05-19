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Европа смягчает карантинные меры

Очередная фаза выхода из карантина началась в Португалии.

Европа делает все возможное, чтобы вдохнуть жизнь в экономику. Очередная фаза выхода из карантина началась в Португалии. В стране частично открылись кафе и рестораны. Работают музеи. Ограничения были введены португальскими властями в конце марта в связи со вспышкой COVID-19. В стране скончались более 1 200 человек, заразились почти 30 тысяч.

В Испании для выхода из изоляции правительством разработана четырехступенчатая система.

Ослабление карантинных мер в регионах происходит с разной скоростью, которая зависит от общей эпидемической обстановки. Испания остается на третьем месте в мире по числу заразившихся коронавирусом - почти 280 тысяч человек.

Во Франции на уроки пошли ученики средних школ.

Согласно плану французского Министерства образования, с 25 мая все без исключения школьники должны получить возможность вернуться к очному обучению.

В Ирландии правительство также ослабляет карантинные меры.

В стране открыты многие магазины и садовые центры.

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