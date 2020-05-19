Европа смягчает карантинные меры

Европа делает все возможное, чтобы вдохнуть жизнь в экономику. Очередная фаза выхода из карантина началась в Португалии. В стране частично открылись кафе и рестораны. Работают музеи. Ограничения были введены португальскими властями в конце марта в связи со вспышкой COVID-19. В стране скончались более 1 200 человек, заразились почти 30 тысяч.