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Европа стала перед выбором - ускорение или распад
Руководство ЕС выступило с идеей экономической трансформации Союза, сообщают европейские СМИ. Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен и руководитель ЕЦБ Драги представили доклад, в котором предлагают стратегию выживания Единой Европы в условиях ожесточенной конкуренции с Китаем и Соединенными Штатами.
Ставку предлагается делать на цифровую и зеленую экономики, а также на инвестиции в оборону. Правда, на это необходимо отыскать средства, а значит, взять в долг 800 млрд евро. Ускорение экономического развития, указывают фон дер Ляйен и Драги, - насущная необходимость, поскольку в противном случае ЕС угрожает распад. Не ясно, впрочем, где все-таки найти указанные 800 млрд. Евросоюзу, который находится в крайне бедственном экономическом положении, одалживать никто не спешит.
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