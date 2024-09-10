Европа стала перед выбором - ускорение или распад

Руководство ЕС выступило с идеей экономической трансформации Союза, сообщают европейские СМИ. Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен и руководитель ЕЦБ Драги представили доклад, в котором предлагают стратегию выживания Единой Европы в условиях ожесточенной конкуренции с Китаем и Соединенными Штатами.

Ставку предлагается делать на цифровую и зеленую экономики, а также на инвестиции в оборону. Правда, на это необходимо отыскать средства, а значит, взять в долг 800 млрд евро. Ускорение экономического развития, указывают фон дер Ляйен и Драги, - насущная необходимость, поскольку в противном случае ЕС угрожает распад. Не ясно, впрочем, где все-таки найти указанные 800 млрд. Евросоюзу, который находится в крайне бедственном экономическом положении, одалживать никто не спешит.