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Европа страдает от небывалого роста цен на еду
Проблема удорожания продовольствия становится одной из главных для властей Единой Европы. В среднем цены на провиант выросли по ЕС на 20 процентов - это наблюдается вот уже два года. Инфляции такого масштаба не бывало в Старом Свете со времен послевоенной бедности.
Причин тому множество и все они накладываются друг на друга: тут и капризы погоды, и энергокризис, и общеэкономические проблемы. Способы борьбы с продовольственной инфляцией правительства тоже выбирают разные. Скажем, португальцы снижают налоги сельхозпроизводителей.
Французские власти, напротив, обязали торговые сети повысить цены на непродовольственные товары и за счет этого сделать дешевле еду. Пока особого эффекта все это не приносит.
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