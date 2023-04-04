Европа страдает от небывалого роста цен на еду

Проблема удорожания продовольствия становится одной из главных для властей Единой Европы. В среднем цены на провиант выросли по ЕС на 20 процентов - это наблюдается вот уже два года. Инфляции такого масштаба не бывало в Старом Свете со времен послевоенной бедности.

Причин тому множество и все они накладываются друг на друга: тут и капризы погоды, и энергокризис, и общеэкономические проблемы. Способы борьбы с продовольственной инфляцией правительства тоже выбирают разные. Скажем, португальцы снижают налоги сельхозпроизводителей.