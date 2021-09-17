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Европа усиливает меры против коронавируса

Кампании по вакцинации в Европе усиливаются, охватывая все больше категорий населения. В Швеции разрешили вакцинировать от коронавируса подростков с 12 до 15 лет. А в Италии COVID-паспорта стали обязательными для всех категорий работников. Между тем, Финляндия продлевает ограничения на въезд на свою территорию до 10 октября. Как заявили местные власти, достигнутые показатели по вакцинации пока еще недостаточны. А в Китае привили миллиард человек. В стране вакцинируют детей, начиная уже с трех лет, также проводятся испытания вакцины для детей от 9 месяцев.


В Испании подтвердили эффективность вакцины "Спутник V"

В Испании ученые высказались в пользу российской вакцины, которая показала высокую эффективность против штамма "Дельта" коронавируса по сравнению с препаратами AstraZeneca и Sinopharm. При этом самые высокие титры антител против этой разновидности коронавируса были у тех, кто прошел курс вакцинации российским препаратом и переболел ранее COVID-19.

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