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Европа устала от Украины
В ЕС все сильнее становится позиция противников европейской стратегии затягивать украинский конфликт. Уже на июньских выборах евроскептики придут в Европарламент. Они если и не будут там доминировать, то наверняка составят влиятельную фракцию. Стремление продолжать финансовую подпитку войны теряет популярность. Голоса протеста слышны даже на европейском телевидении.
Если вы хотите вести войну там, на Донбассе, берите рюкзаки, каску и идите, г-н Ноло. Берите за компанию госпожу фон дер Ляйен, господина Макрона - и на Донбасс! По телевизору воевать легко! А там лежат мертвецы. Ведь были же соглашения так называемые Минские - там обо всем договорились! Но соблюдать их мы не захотели! Теперь мы достаем чековую книжку. А для наших фермеров денег нет! Нет денег на больницы, где каждый день люди умирают в реанимациях! Зато мы каждый месяц будем отправлять в Киев миллиарды. Я против этого! Как и против того, чтобы отправлять на смерть сыновей Франции!
По мнению Филиппо, Европа слишком увлеклась войной до последнего украинца. Она может быстро превратиться в войну до последнего европейца.