Европа устала от Украины

Если вы хотите вести войну там, на Донбассе, берите рюкзаки, каску и идите, г-н Ноло. Берите за компанию госпожу фон дер Ляйен, господина Макрона - и на Донбасс! По телевизору воевать легко! А там лежат мертвецы. Ведь были же соглашения так называемые Минские - там обо всем договорились! Но соблюдать их мы не захотели! Теперь мы достаем чековую книжку. А для наших фермеров денег нет! Нет денег на больницы, где каждый день люди умирают в реанимациях! Зато мы каждый месяц будем отправлять в Киев миллиарды. Я против этого! Как и против того, чтобы отправлять на смерть сыновей Франции!

Флориан Филиппо, лидер французской партии "Патриоты"