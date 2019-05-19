Европа в ожидании: каким станет новый Европарламент?

Избирательная кампания не похожа ни на одну из прежних. Как иллюстрация настроений в европейском обществе - объявление на неделе в Австрии о запрете носить хиджаб в начальных школах.

Кризис мигрантов создал глубочайший социальный и политический разрыв в обществе. Последние годы - это головная боль, от которой не помогают решения нынешних администраций в Брюсселе и Страсбурге.

И еще пять лет назад казалось невероятным, что выборы 2019-го станут не просто кампанией за будущее союза, а за само его существование. Наш корреспондент Андрей Лаптенок попытался понять, куда плывет корабль под названием "Единая Европа".

А также проанализировал задачи и функции Европейского парламента. А точнее, порой, их отсутствие. И, конечно, пообщался с избирателями. Почему политическая кампания есть, а интереса к ней нет - прямо сейчас из Вены наш репортаж.

Горячий политический май в Европе. Меньше чем через неделю в Старом Свете пройдет крупнейшее транснациональное голосование. Фасады домов, фонарные столбы, остановки общественного транспорта - везде портреты новых кандидатов в Европарламент. Впрочем, несмотря на обилие предвыборной агитации, большинство избирателей к ней равнодушно.





Результаты опроса Eurobarometer шокируют. Лишь 5 процентов европейцев заявили, что знают, когда состоятся выборы в Европейский парламент. А треть граждан стран ЕС на них и не собирались. Основная причина - убеждение, что их голос ничего не изменит. Недоверие в форме нисходящей линии на графике истории голосования на выборах в Европарламент. В 1979-м, когда весь Евросоюз всего-то девять стран - явка 60 с лишним (61,99%). В 2014-м уже 42 (42,54%). Понимает ли электорат важность этого политического института?

Без права законодательной инициативы уровень полномочий Европарламента и есть для него плохая реклама. Пожалуй, главные функции: утверждать проекты бюджета ЕС, согласовывать новое в налогах и прочих правилах и запретах недостаточны в понимании людей, которые ждут разрешения своих конкретных проблем.

Расклад простой. Национальные и местные парламенты мало что решают, отдав главные полномочия в европейские центры. Но принцип одного окна здесь буксует. Рядовой избиратель понятия не имеет, когда заседают чиновники в Страсбурге или Брюсселе, и вряд ли вспомнит имя председателя Европейского парламента (по статистике его знает менее одного из 500 граждан Европы). Куда проще поискать правду на улице. А значит время политиков. Тех, кому исход предстоящего голосования поможет сменить европейский курс. Градус противостояния растет.

Недавний союзник Курца по коалиции в парламенте, а ныне участник нового скандала вице-канцлер от ультраправой Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе призывает с трибуны: "Защитим то, что мы любим: Австрию. Реформируем Евросоюз, исходя из принципа превосходства национальных интересов".





Еще вчера избиратели готовы были ему верить, а уже сегодня говорят об отставке. Повод - видеозапись 2017 года, опубликованная только сейчас, на которой Штрахе, будто бы обсуждает с женщиной, некой богатой россиянкой, выдачу госконтрактов в обмен на поддержку Австрийской партии свободы на выборах в парламент. Впрочем, отступать поздно. Сбит летчик, но не эскадрилья. Под общим лозунгом на выборы пойдут националисты и евроскептики всего континента.

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини, которого президент Венгрии Виктор Орбан назвал самым важным человеком в Европе сегодня, поведет за собой целую армию правых Германии, Нидерландов, Австрии, Франции, Польши, Румынии. Даже с учетом выхода из ЕС Великобритании, которая на этих выборах все же проголосует, и количество депутатов-евроскептиков будет больше трети. Войдя в союз с частью центристов, они станут правящей силой Европы. Впрочем, всем участникам выборного марафона нужна высокая явка избирателя. Важность выбора оставляет надежду.





Авиакомпания Lufthansa перекрасила один из своих самолетов Airbus A320 в специальную ливрею. Большая надпись на фюзеляже "Скажи да Европе" ("Say yes to Europe") и флаг Евросоюза - как призыв не поддаваться центробежным силам. Минует ли Европа эту фазу полураспада эволюционным путем?