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Европа во власти лесных пожаров

Хорватия

Кроме кризиса, Европа изнывает от засухи и пожаров. В Хорватии огонь вплотную подобрался к населенному пункту Водице. Под угрозой были жизни сотен человек. Пожар тушили 20 часов.

Португалия

Лесные пожары бушуют и на Пиренеях. В Португалии страдает южная и центральная часть страны. Действует режим повышенной готовности до конца недели. Похожая ситуация в некоторых регионах Испании, Франции, Италии и Германии.

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