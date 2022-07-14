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Европа во власти лесных пожаров
Хорватия
Кроме кризиса, Европа изнывает от засухи и пожаров. В Хорватии огонь вплотную подобрался к населенному пункту Водице. Под угрозой были жизни сотен человек. Пожар тушили 20 часов.
Португалия
Лесные пожары бушуют и на Пиренеях. В Португалии страдает южная и центральная часть страны. Действует режим повышенной готовности до конца недели. Похожая ситуация в некоторых регионах Испании, Франции, Италии и Германии.
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