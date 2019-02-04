Европа во власти снегопадов

Во Франции в семи департаментах оранжевый уровень опасности. В предгорье Альп застряли несколько групп туристов. Они хотели добраться до популярных зимних курортов, там пока не могут проехать даже грузовики. Вчера снегопад привел к сбою в работе общественного транспорта Праги. Некоторые районы Чехии из-за стихии остались без света.

