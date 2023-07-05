"Европа выбрана в качестве жертвы": для чего подписывали Атлантическую декларацию

Этот документ ориентирован на усиление экономической, финансовой, технологической составляющей всего англосаксонского мира: Великобритании, США, Канады, Новой Зеландии, Австралии, туда же включают Южную Корею и Японию. Мы видим, что сейчас процессы, которые активизированы со стороны крупного капитала Великобритании и США, ориентированы на сосредоточение у себя производств, финансовых ресурсов и технологических центров. Европа выбрана в качестве жертвы, в качестве дойной коровы, которая и будет обеспечивать экономический рост.

Алексей Авдонин