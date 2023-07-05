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"Европа выбрана в качестве жертвы": для чего подписывали Атлантическую декларацию
В Вашингтоне была подписана Атлантическая декларация. Документ предусматривает формирование единого экономического пространства. Фактически предусматривается сращивание возможностей и создание полноценного англосаксонского блока. О перспективах этого союза рассказал аналитик БИСИ Алексей Авдонин в проекте Агентства теленовостей "Тренды".
Этот документ ориентирован на усиление экономической, финансовой, технологической составляющей всего англосаксонского мира: Великобритании, США, Канады, Новой Зеландии, Австралии, туда же включают Южную Корею и Японию. Мы видим, что сейчас процессы, которые активизированы со стороны крупного капитала Великобритании и США, ориентированы на сосредоточение у себя производств, финансовых ресурсов и технологических центров. Европа выбрана в качестве жертвы, в качестве дойной коровы, которая и будет обеспечивать экономический рост.
"Если мы возьмем документы США, к примеру, Стратегию национальной безопасности от декабря 2022 года, там черным по белому написано: основная задача - разрушение технологических основ европейских корпораций, перетягивание инженеров, разработчиков в Соединенные Штаты, перетягивание крупных производств и технологических центров в Великобританию или США. Это позволит обеспечить им сохранение высоких темпов научно-технического прогресса внутри их производственных циклов", - подчеркнул аналитик.
Каким образом политический кризис в Германии открыл ящик пандоры, как щедро оплаченный референдум способен изменить национальность людей и как носители одних и тех же фамилий раньше торговали людьми, а теперь с лозунгами о демократии уничтожают права человека, смотрите в проекте "Тренды".
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