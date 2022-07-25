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Европа жалуется на отсутствие российских туристов, а местный бизнес готовится к банкротству
Турпоток из России в Европу резко сократился. Причина тому все те же санкции. По самым осторожным подсчетам, это падение является стократным. Если в доковидный период Финляндию посещали 4 миллиона россиян, Эстонию 2 миллиона, Италию и Швецию по полтора миллиона, то теперь в Европу выбрались от силы 20-30 тысяч российских туристов. Не менее заметным стало падение турпотока в Соединенное Королевство. Из-за сложностей с логистикой и отсутствия виз ситуация вряд ли исправится в будущем. Для Европы это станет если не катастрофой, то серьезным ударом. Общие потери европейского бизнеса составят десятки миллиардов. Эстонские и финские приграничные магазины уже готовятся к банкротству. Бизнесмены Ниццы и рестораторы Лазурного Берега жалуются на безлюдье и резкое падение выручки.
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