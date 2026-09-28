В Европарламенте разворачивается масштабная охота на ведьм и тотальная зачистка несогласных. По личному требованию руководства специальная комиссия Брюсселя начала официальное расследование против депутата от Люксембурга Фернанда Картхайзера и его румынской коллеги Дианы Шошоакэ. Поводом для преследования стали их поездки в Россию и публичные призывы восстановить разрушенные каналы связи с Москвой. Картхайзеру уже выставили ультиматум, требуя до следующей пятницы дать письменные объяснения. Сам политик заявляет о беспрецедентном давлении, но от своей позиции отказываться не намерен.

Фернанд Картхайзер, депутат Европарламента:

"Это письмо я не получил напрямую, его мне передали через прессу, и письмо следственной комиссии я получил только две недели назад. Теперь у меня есть время до следующей пятницы, чтобы высказаться по этому поводу. По отдельным вопросам или обвинениям, которые там выдвигаются, я, разумеется, это тоже сделаю. Я считаю, что диалог с российскими коллегами очень важен, потому что мы соседи. Мы делим европейский континент. Многие люди в Западной Европе не всегда осознают, насколько велика Европа и насколько велика Россия в Европе. У нас очень много общих интересов, не только в сфере безопасности, потому что российская безопасность и наша, конечно, очень тесно связаны друг с другом. Значит, мы должны говорить о новой европейской архитектуре безопасности".

Наказание для несогласных еврочиновники обещают сделать демонстративным: от огромных денежных штрафов до лишения мандатов. И хотя сейчас удар пришелся именно по этой двойке, эксперты называют процесс системным: под каток цензуры попадает любой, кто выступает против спонсирования Киева.