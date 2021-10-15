Европарламент будет судиться с Еврокомиссией

Депутаты Европарламента приняли решение предъявить иск Еврокомиссии за то, что она медлит с принятием санкций против Польши и Венгрии. По мнению парламентариев, у Брюсселя есть основания отказать Варшаве и Будапешту в антикризисных выплатах из бюджета ЕС. Действительно с начала текущего года действует европейский закон, который предполагает санкции против отдельных государств за нарушение обязательных для всего Евросоюза норм права. Но как раз данный закон проштрафившиеся Польша с Венгрией сейчас пытаются обжаловать в суде. По этой причине руки у Еврокомиссии связаны. Но она в скором будущем готова наказать обе страны: поляков за то, что заявили верховенство своей Конституции над европейским правом, венгров за то, что они запретили ЛГБТ-пропаганду среди малолетних.