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Европарламент одобрил директиву о защите авторских прав в Интернете
Поправки к закону ограничивают возможность использования оригинальных материалов в Сети. Речь идет об ответственности для онлайн-платформ за нарушающий копирайт контент, который публикуют пользователи. Еще один пункт - так называемый налог на ссылки. Статья обязует интернет-платформы платить новостным организациям за ссылки на их материалы.
Европарламент проголосовал за отказ от перехода на летнее время с 2021 года
Кроме того, Европарламент проголосовал за отказ от перехода на летнее время с 2021 года. Каждому из европейских государств предоставляется возможность самостоятельно решить, будет ли оно постоянно придерживаться летнего или зимнего времени.
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