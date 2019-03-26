Европарламент одобрил директиву о защите авторских прав в Интернете

Поправки к закону ограничивают возможность использования оригинальных материалов в Сети. Речь идет об ответственности для онлайн-платформ за нарушающий копирайт контент , который публикуют пользователи. Еще один пункт - так называемый налог на ссылки. Статья обязует интернет-платформы платить новостным организациям за ссылки на их материалы.

Кроме того, Европарламент проголосовал за отказ от перехода на летнее время с 2021 года. Каждому из европейских государств предоставляется возможность самостоятельно решить, будет ли оно постоянно придерживаться летнего или зимнего времени.