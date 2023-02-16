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Европарламент отклонил возможность переговоров по Украине
Истинный интерес Запада в разжигании украинского конфликта в очередной раз подтвердил Европарламент. Европейские депутаты отклонили поправку в резолюцию по Украине с призывом к переговорам. Пункт резолюции, в котором говорилось, что Европарламет считает "победу Украины возможной только за счет непрерывных и увеличивающихся поставок всех видов вооружений", предлагалось заменить на призыв к ЕС "приложить усилия для обеспечения режима прекращения огня и проведения переговоров".
Парламентарии высказались за неуклонное накачивание киевского режима оружием.
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