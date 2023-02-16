Европарламент отклонил возможность переговоров по Украине

Истинный интерес Запада в разжигании украинского конфликта в очередной раз подтвердил Европарламент. Европейские депутаты отклонили поправку в резолюцию по Украине с призывом к переговорам. Пункт резолюции, в котором говорилось, что Европарламет считает "победу Украины возможной только за счет непрерывных и увеличивающихся поставок всех видов вооружений", предлагалось заменить на призыв к ЕС "приложить усилия для обеспечения режима прекращения огня и проведения переговоров".