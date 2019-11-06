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Европарламент оценит, как Турция использует средства ЕС для беженцев

Депутаты Европарламента сегодня оценят состояние сирийских беженцев в Турции и результаты бюджетной поддержки, которую Евросоюз предоставил турецкому правительству, в размере шести миллиардов евро. Напомним, в октябре Анкара осуществила военную операцию "Источник мира" на севере Сирии с целью создания там безопасной зоны и переселения в нее сирийских беженцев. Этот шаг и стал причиной проверок и решения ЕС сократить выделение средств Турецкой Республике.

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