Европарламент оценит, как Турция использует средства ЕС для беженцев

Депутаты Европарламента сегодня оценят состояние сирийских беженцев в Турции и результаты бюджетной поддержки, которую Евросоюз предоставил турецкому правительству, в размере шести миллиардов евро. Напомним, в октябре Анкара осуществила военную операцию "Источник мира" на севере Сирии с целью создания там безопасной зоны и переселения в нее сирийских беженцев. Этот шаг и стал причиной проверок и решения ЕС сократить выделение средств Турецкой Республике.