К протестующим грузинам подключились европейские политики. Европарламент принял резолюцию, осуждающую грузинский закон об иноагентах. В документе говорится, что Брюсселю следует приостановить переговоры с Тбилиси об евроинтеграции, отменить безвизовый режим и ввести санкции против руководства страны, в том числе против основателя правящей партии.