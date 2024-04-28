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Европарламент принял резолюцию, осуждающую грузинский закон об иноагентах

К протестующим грузинам подключились европейские политики. Европарламент принял резолюцию, осуждающую грузинский закон об иноагентах. В документе говорится, что Брюсселю следует приостановить переговоры с Тбилиси об евроинтеграции, отменить безвизовый режим и ввести санкции против руководства страны, в том числе против основателя правящей партии.

Грузинские власти назвали резолюцию попыткой шантажа и пообещали все равно принять закон. Во втором чтении его собираются рассмотреть в период с 30 апреля по 5 мая.

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