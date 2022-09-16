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Европарламент признал Венгрию недемократической страной
Плюрализма мнений и отстаивания национальных интересов в ЕС быть не должно. Европарламент признал Венгрию недемократической страной. Из-за регулярной критики антироссийской повестки европейских псевдолибералов Будапешт может лишиться финансовой помощи от Евросоюза. Но официальную причину Брюссель называет другую: государство назвали"гибридным режимом избирательной автократии".
Пользователи Сети подобный жест расценивают отнюдь не как защиту народовластия, а, скорее, как финансовую расправу над неудобными странами.
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