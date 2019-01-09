Европарламент призывает ЕС увеличить присутствие в зонах конфликтов

Особенно на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Депутат Дубравка Шуйца направила в Европейский совет запрос о перспективах создания военных подразделений, которые союз смог бы использовать в зарубежных операциях. По мнению хорватского политика, Брюссель не должен допускать, чтобы третьи страны, в том числе и США, оказывали решающее воздействие на ситуацию в дестабилизированных регионах. К слову, в Евросоюзе ранее выражали обеспокоенность отсутствием своего влияния в странах "арабской весны".