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Европарламент призывает наказать Орбана

Европейский Союз пытается наказать Венгрию за упрямство. Европарламент поддержал резолюцию, в которой осуждается премьер Венгрии за "систематический подрыв ценностей ЕС" и за "вето" на выделение помощи Украине.

Это одна из попыток лишить Будапешт права голоса при принятии решений в Евросоюзе. Хоть резолюция не имеет юридической силы, но усиливает политическое давление на Орбана в преддвериисаммита лидеров ЕС в Брюсселе. Он пройдет 1 февраля, где вновь будет предпринята попытка договориться о новой помощи Украине.

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