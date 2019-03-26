Европарламент проголосует сегодня по новой и весьма противоречивой директиве об авторском праве

Самые серьезные споры вызвали два положения документа. Речь идет об ответственности для интернет-платформ за нарушающий копирайт контент. Еще один спорный момент – так называемый налог на ссылки. Эта статья обязует онлайн-платформы платить новостным организациям за ссылки на их материалы. Против принятия документа выступают интернет-активисты и крупные игроки рынка, включая YouTube, Google и Wikipedia. Критики инициативы предупреждают, что она может привести к расцвету цензуры, потому что интернет-платформам придется ввести фильтры для публикации пользовательского контента.