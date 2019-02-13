Европарламент рассмотрит вопрос о будущем Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Европарламент сегодня рассмотрит вопрос о будущем Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Позицию Евросоюза обозначит представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности. В начале месяца Федерика Могерини говорила, что следует поддержать соглашение. По ее словам, в ЕС не хотят, чтобы континент снова стал местом соперничества сверхдержав. Могерини в этом поддерживает и глава Европарламента Антонио Таяни.