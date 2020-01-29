Европарламент сегодня ратифицирует соглашение по Брекситу

Европарламент сегодня должен ратифицировать соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Как говорят представители ЕС, данный документ будет пожизненно защищать права всех проживающих в Европейском союзе британских граждан и их семей.



Также Брюссель будет внимательно следить за тем, чтобы правительство Великобритании делало то же самое для более чем трех миллионов граждан ЕС, проживающих на территории Соединенного Королевства. Напомним, Брексит назначен на послезавтра.



