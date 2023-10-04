Европарламент узаконил слежку за журналистами

Европарламент узаконил подслушивание журналистов. Депутаты проголосовали против поправки в закон, которая запрещает слежку за работниками СМИ. Ранее в ЕС одобрили установку шпионского ПО на устройства журналистов, правда, только в рамках уголовных расследований. За последнее время в ЕС прогремели несколько скандалов, связанных со слежкой за журналистами. Например, шпионское приложение в своем смартфоне обнаружила редактор одного из российских эмигрантских порталов, работающих в Евросоюзе. Тогда возник лишь один вопрос - слежку организовала немецкая или латвийская разведка? Дело в том, что приложение израильской фирмы продавалось только спецслужбам Европы и Штатов. Инцидент намеренно замяли и теперь уже не выяснить: кто все-таки следил.