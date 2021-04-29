ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Европарламент ужесточает информационную политику

Европарламент утвердил правила борьбы с пропагандой терроризма в интернете. С 2022 года хостинговые компании по указанию компетентных служб стран - членов ЕС должны будут в течение часа заблокировать на всей территории объединения контент, содержащий подстрекательства к терроризму, его содействию, инструкции по совершению преступлений и призывы к участию в группировках. Сообщается, что Евросоюз ускорил разработку правил для борьбы с такого рода контентом после терактов во Франции и Австрии осенью минувшего года.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все